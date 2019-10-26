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Московский джазовый оркестр отметит юбилей в компании Мазаева, Сюткина и Долиной

Джазовому оркестру исполняется 20 лет

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Известные эстрадные исполнители Сергей Мазаев, Валерий Сюткин и Лариса Долина выступят в воскресенье с Московским джазовым оркестром на сцене Московского театра мюзикла в честь 20-летия коллектива. Об этом в интервью ТАСС сообщил художественный руководитель оркестра, народный артист России Игорь Бутман.

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Интервью Игоря Бутмана. Видеотрансляция завершена

 "Гостями концерта станут люди, творчество которых я очень люблю и с которыми у нас были совместные проекты, выступления. К тому же это замечательные друзья. В первую очередь, это Сергей Мазаев, с которым нас связывает дружба с середины 1980-х годов. Будет Лариса Александровна Долина, с которой у нас, можно сказать, случайно возник творческий союз: однажды на каком-то вечере объявили, что мы будем выступать вдвоем, хотя у нас не было никаких программ. С Валерием Сюткиным мы схлестнулись, когда поздравляли наших олимпийцев в Афинах в 2004 году", - поделился Бутман.

В праздничную программу "Jazz&Pop" войдут как джазовые стандарты, так и композиции из репертуара гостей в джазовой аранжировке.

Бутман собрал Igor Butman Orchestra в 1999 году. С тех пор команда активно гастролирует в России, Европе и США, неоднократно выступал в "Карнеги-Холле", "Линкольн-Центре", легендарном джазовом клубе Birdland и других престижных концертных площадках мира, участвовал в "Концерте всех звезд" (All-Star Global Concert) Международного дня джаза. В 2012 году коллективу было присвоено звание Московского государственного джазового оркестра под управлением Игоря Бутмана.

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Россия
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