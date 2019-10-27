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Завершить благоустройство станции "Бескудниково" МЦД планируется к концу года

На станции заменят тактильную плитку на платформах, покрасят фасады и билетные кассы, на платформах установят погодные модули

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Благоустройство железнодорожной станции "Бескудниково" планируется завершить к концу 2019 году в связи с запуском движения на первых Московских центральных диаметрах (МЦД). Также будет обустроена новая пассажирская платформа, сообщили в воскресенье в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

"Уже к концу этого года, к запуску движения по первым двум [центральным] диаметрам, станция МЦД-1 "Бескудниково" будет благоустроена: здесь заменят тактильную плитку на платформах, покрасят фасады и билетные кассы, также на платформах будут установлены погодные модули, стелы экстренного вызова и информационные табло, лавочки и урны, - приводятся в сообщении слова начальника дирекции МЦД департамента Андрея Акимова. - На втором этапе в рамках проекта Московских центральных диаметров на станции построят новую пассажирскую платформу островного типа с навесом от осадков на всю длину".

Кроме того, планируется возвести крытый пешеходный мост (конкорс).

Станция МЦД-1 "Бескудниково" находится на границе двух районов - Восточное Дегунино и Алтуфьевского, в которых совокупно проживает более 160 тыс. человек. На территории этих районов нет станций подземки, а потому для большей части населения станции МЦД-1 станут полноценными станциями нового наземного метро с тактовым движением поездов и интервалом 5-6 минут в часы пик. Всего в границах этих двух районов будет четыре станции МЦД-1: "Бескудниково", "Дегунино", "Лианозово", а также новая станция "Илимская".

МЦД - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

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