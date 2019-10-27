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Пожарные не обнаружили возгорания в ТРЦ "Афимолл Сити" в Москве

Ранее источник в экстренных службах сообщал, что со второго этажа наблюдался дым

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Пожарные не нашли источник возгорания в здании на Пресненской набережной в Москве. Об этом ТАСС в воскресенье сообщили в столичном ГУ МЧС РФ.

"Пресненская набережная, дом 2 - загорания нет", - сказал собеседник агентства.

Ранее источник в экстренных службах сообщил, что по данному адресу, в торгово-развлекательном центре "Афимолл Сити", со второго этажа наблюдают дым. Как пояснил собеседник агентства, на минус первом этаже ТРЦ работал генератор. "Дым наблюдается от выхлопных газов от него", - сказал он.

Теги
Россия
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Источник: в Москве в ТРЦ "Афимолл Сити" возникло задымление
По данным источника в экстренных службах, дым наблюдается со второго этажа
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