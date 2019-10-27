В Москве открывается Всероссийский театральный фестиваль "Артмиграция - детям"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Союз театральных деятелей (СТД) России при поддержке Министерства культуры РФ в рамках Года театра представляет Всероссийский театральный фестиваль "Артмиграция - детям". Он пройдет во второй раз в Москве с 28 октября по 3 ноября. Открывающийся в понедельник смотр включил лучшие спектакли, поставленные для детей и подростков молодыми режиссерами в регионах России. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе СТД.

"Лучшие спектакли для детей и подростков, поставленные за пределами столицы, будут показаны в Москве в период школьных каникул", - уточнила собеседница агентства.

Она напомнила, что впервые проект "Артмиграция-детям" состоялся в 2018 году и занял в культурной жизни страны место уникального фестиваля, программу которого составляют выдающиеся театральные постановки в направлении детского театра, созданные режиссерами в регионах России.

Отбор участников происходит на конкурсной основе. В этом году из около 100 заявок экспертный совет фестиваля выбрал семь спектаклей, созданных в разных жанрах: балет, пантомима, театр кукол, предметный театр, эксперимент. Участниками фестиваля стали как начинающие режиссеры, так и лауреаты международных и российских театральных премий.

Афиша фестиваля: драма, пантомима, балет

"Открывает программу спектакль лауреата премии "Золотая маска" Яны Туминой и Александра Балсанова "...И звали его Домино" (театр "Ульгэр", Улан-Удэ). Жанр постановки находится на пересечении кукольного и музыкально-драматического театров. Герои пьесы говорят на русском, монгольском, бурятском и английском языках", - прокомментировала представитель пресс-службы СТД.

Затем, по ее словам, два ведущих театральных режиссера нового поколения Данил Чащин и Сергей Чехов представят совместный экспериментальный спектакль, ставший художественным откровением в своем регионе "Я есть!" (Няганский театр юного зрителя). В основе спектакля - пьесы, написанные подростками.

В дальнейшей афише значится Театр-кабаре "АртРеприза" (Вологда), который покажет "Страшные приключения Йогана Унферцагта". Создатели спектакля Андрей Камендов и Анатолий Макаровский выступают не только актерами, но и режиссерами, и художниками, и бутафорами, органично сочетая драматическое искусство и искусство театра кукол.

Следующим участником фестиваля станет Кировский театр кукол имени А. Н. Афанасьева, который привезет в Москву "Сказку о рыбаке и рыбке" в постановке Дениса Казачука. Затем Театр балета "Щелкунчик" из Екатеринбурга станцует на столичной сцене балет "Щелкунчик" П. И. Чайковского в хореографии Петра Базарона. "В спектакле занято около 50 молодых танцовщиков в возрасте от 11 до 17 лет", - отметили в пресс-службе СТД.

Продолжит программу спектакль-пантомима "Давай никуда не улетим, Ежик..." режиссера Александра Черепанова, который представит Челябинский государственный драматический "Молодежный театр". Завершит фестиваль спектакль "Тоня Глиммердал" Ольги Обрезановой по одноименной книге современной норвежской писательницы Марии Парр, который создан в Новосибирском театре-студии "Первый театр".

Спектакли фестиваля "Артмиграция-детям" пройдут в Театральном центре "На Страстном" (Страстной бульвар, 8А) и в Боярских палатах СТД РФ (Страстной бульвар, 10). Все сборы от продажи билетов будут переданы в благотворительный фонд "Подари жизнь", проинформировали в пресс-службе СТД.