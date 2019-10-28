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Более 20 подземных вестибюлей реконструируют и построят в рамках МЦД

Работы будут проводиться на МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский"

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Более 20 подземных вестибюлей железнодорожных станций построят или реконструируют в рамках запуска первых двух Московских центральных диаметров (МЦД). Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города.

"На МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский" будут построены и реконструированы 23 подземных вестибюля на 20 железнодорожных станциях", - говорится в сообщении.

Так, на станции Кунцево возведут восточный и западный подземный вестибюль, с последнего можно будет перейти на будущую станцию БКЛ "Можайская" Московского метрополитена. На остановочном пункте Тестовская построят подземный вестибюль со стороны 2-го Красногвардейского проезда и подземный вестибюль со стороны Шмитовского проезда. Еще два подземных вестибюля планируются на станции Лианозово, один из них будет связан со станцией метро "Лианозово".

"Также подземные вестибюли будут построены и реконструированы на станциях Баковка, Беговая, Белорусская, Савеловская, Тимирязевская, Окружная, Хлебниково и на новых остановочных пунктах Славянский бульвар и Илимская. В рамках МЦД-2 будет восемь станций с подземными вестибюлями: Дмитровская, Калитники, Курский вокзал, Каланчевская, Текстильщики, Царицыно, Подольск и новый остановочный пункт Курьяново", - добавили в департаменте. В ведомстве отметили, что основная часть этих работ придется на второй этап реализации проекта МЦД, и планы еще могут измениться.

О проекте МЦД

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект, в котором участвуют правительство Москвы, ОАО "РЖД", правительство Московской области, Министерство транспорта РФ и ГУП "Московский метрополитен". Оператором перевозок на первых двух диаметрах будет АО "Центральная пригородная пассажирская компания". Диаметры станут новым видом транспорта, который объединит формат пригородных электричек и метрополитена, создав фактически систему наземного метро.

Проект Московских центральных диаметров подразумевает запуск пяти линий: первые два диаметра - МЦД-1 "Одинцово - Лобня" и МЦД-2 "Нахабино - Подольск". Затем планируется запустить МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 - от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. В ходе проектирования маршруты трех последних диаметров могут быть изменены. По подсчету экспертов реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.

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