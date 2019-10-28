Время рекламы при подключении к Wi-Fi в московском метро сократили вдвое

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Продолжительность рекламных роликов, которые транслируются пользователям при подключении к сети Wi-Fi в Московском метрополитене, сократили до 20 секунд, сообщили в понедельник в пресс-службе компании "Максима Телеком".

"Пассажиры Московского метрополитена смогут подключаться к сети MT_FREE с меньшим количеством рекламы. "Максима Телеком", оператор бесплатного Wi-Fi в метро, запустила опцию быстрого доступа к сети. Опция разработана для пассажиров, совершающих пересадки или короткие поездки", - говорится в сообщении.

Как отмечается, на странице подключения к MT_FREE пассажиры могут выбрать между длинной интернет-сессией и доступом в сеть на семь минут. Количество рекламы для быстрого доступа уменьшилось вдвое: пользователь видит всего одно рекламное видео и графический баннер. Просмотр рекламы теперь занимает не более 20 секунд.

"Пассажиры столичной подземки уже протестировали опцию на Кольцевой и Сокольнической линиях. В рамках теста около четверти (28%) пользователей выбирали короткий доступ. Ранее в июле опция появилась в сети метро Санкт-Петербурга, ее выбирает каждый пятый пользователь MT_FREE. По итогам тестирования "Максима Телеком" увеличила время быстрого доступа с пяти до семи минут", - отмечается в сообщении.

Согласно опросу, который провела компания-оператор, 60% пользователей приложения MT_FREE хотели бы иметь опцию короткой интернет-сессии с меньшим количеством рекламы. Более 75% тех, кто не подключается при короткой поездке, стали бы делать это при наличии подобной опции. Большинству пользователей короткая сессия нужна для мессенджеров и социальных сетей. Около 40% собираются использовать стриминг-сервисы

"Не все пассажиры метро нуждаются в длительной интернет-сессии. Многие совершают короткие поездки, и просмотр рекламы занимает для них слишком много времени. Согласно нашей аналитике, примерно половина пассажиров, которые ассоциируются с сетью, но не подключаются, проводят в вагоне около 7 минут. Для таких потенциальных пользователей мы разработали опцию быстрого доступа", - пояснил гендикректор компании Борис Вольпе, чьи слова приводятся в сообщении.