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Собянин: правоохранительные органы предотвратили массовые беспорядки в Москве

Кроме того, мэр Москвы отметил, что разбойные нападения и грабежи в столице уменьшились в пять раз с 2010 года
Мэр Москвы Сергей Собянин Владимир Гердо/ТАСС
Описание
Мэр Москвы Сергей Собянин
© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Правоохранительные органы Москвы смогли предотвратить попытки организации массовых беспорядков в городе, заявил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений.

Он напомнил, что в Москве проходят десятки мирных манифестаций и митингов, но также были организованы несколько несанкционированных.

"И то, что они [несанкционированные митинги] не переросли в тяжелые последствия, какие мы видим в других городах мира, это не заслуга их организаторов - наоборот, они хотели эскалировать эти события и довести их до критической черты. Это заслуга правоохранительных органов, которые обеспечили порядок на московских улицах", - сказал Собянин.

Мэр напомнил, что во всем мире в 2019 году отмечается рост уличных беспорядков.

"В этом году мы по всему миру видим рост уличных беспорядков, <...> видим, к чему беспорядки привели в Киеве, на Майдане. По сути, страну [Украину] лихорадит от этих последствий - и экономически, и социально, и политически", - сказал Собянин.

Кроме того, напомнил мэр, серьезные уличные беспорядки с жертвами и ранеными в 2019 году прокатились по "витрине капитализма" Гонконгу, "Мекке туризма" Парижу, и "тишайшему городу" Барселоне, а также по Ливии.

Комментируя работу полиции и Росгвардии в Москве, Собянин заявил, что правоохранители также обеспечили безопасность большого количества культурных мероприятий, в которых участвовали миллионы москвичей и гостей столицы.

Снижение преступности

Мэр также отметил, что преступность в Москве снижается год от года. "Если смотреть и сравнить результаты, скажем, конца нулевых годов, 2010 года, то разбойные нападения, грабежи в Москве уменьшились в пять раз. Это впечатляющая цифра", - сказал Собянин.

По его информации, с конца нулевых годов к нынешнему времени угоны машин и квартирные кражи сократились в четыре раза, убийства - вдвое. "Такими показателями может гордиться любой город мира, и сегодня Москва является одним из самых безопасных городов среди крупных городов Европы, Америки, Азии. И, конечно, это заслуга тех, кто занимается охраной правопорядка", - добавил мэр Москвы.

 

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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