Собянин: число совершенных мигрантами преступлений в Москве сократилось до 14%

МОСКВА. 28 октября. /ТАСС/. Число преступлений, совершенных иностранными гражданами в Москве, значительно снизилось и составляет порядка 14%, сообщил мэр Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в понедельник.

Он отметил, что ранее в большом количестве преступлений традиционно винили мигрантов из дальнего и ближнего зарубежья, но теперь ситуация изменилась.

"Мы видим, что количество таких преступлений снизилось с четверти до 14%. Это говорит о серьезном изменении тренда, тем не менее, количество преступлений, которые совершаются "гастролерами", которые приезжают в Москву со всех городов нашей страны, остается неизменным с точки зрения соотношения к количеству преступлений", - сказал мэр.

По его словам, на счету "гастролеров" - порядка 60% преступлений, совершаемых в столице. "По-прежнему огромное количество преступлений совершается не москвичами, а приезжими. Это около 60% всех преступлений", - сказал Собянин.

Мэр отметил, что после успешного эксперимента в Москве повсеместно внедряется система видеораспознавания лиц. "И за счет этого были задержаны лица, находящиеся в уголовном розыске, в российском розыске", - добавил мэр Москвы.

Собянин также отметил, что в столице сократилось число преступлений, связанных с наркотиками. "Мы видим хорошую статистику в области наркоситуации, снизилось количество преступлений. Но количество смертей от наркотиков не уменьшилось, а увеличилось", - сказал Собянин.

Мэр считает, что нужно ужесточить борьбу с наркоторговлей в Москве. "Это связано и с наркоторговлей в жилом секторе. У нас есть сегодня возможности видеоаналитики, которые могут определить подозрительные подъезды, где торгуют наркотиками <...> Мы знаем точки распространения - те же ночные клубы, где надо системно, серьезно наводить порядок", - добавил Собянин.

В новость были внесены изменения (12:57 мск) — добавлены данные по наркопреступлениям после 4-го абзаца.