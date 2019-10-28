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Доля вклада нефтегазового сектора в доход Москвы сократилась втрое с 2011 года

Также власти города отмечают, что в бюджете столицы нет бюджетообразующих отраслей и предприятий

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Доля вклада нефтегазовых предприятий в доходную часть бюджета Москвы сократилась с 17% до 6% с 2011 года. Об этом в понедельник сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента финансов города Елена Зяббарова на заседании комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике.

"Сегодня устойчивость доходной базы Москвы обеспечена высокой отраслевой диверсификацией экономики. Доходы бюджета почти полностью формируются от поступлений от предприятий несырьевого сектора экономики. Вклад нефтегазового сектора в поступления бюджета Москвы сократился с 2011 года почти в три раза: еще в 2011 году 17% всех доходов городской казны формировали предприятия нефтегазового сектора, сегодня их доля около 6%", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что основной объем поступлений в столичный бюджет распределен между различными отраслями и субъектами экономики. По ее словам, в бюджете Москвы нет бюджетообразующих отраслей и предприятий.

"Темп роста доходов Москвы в 2020-2022 годах более чем в два раза превышает прогнозируемый уровень инфляции, который по прогнозу социально-экономического развития составляет 3,7%. Это означает, что доходы бюджета вырастут в реальном выражении. Рост доходов обеспечен структурными изменениями в экономике города, ее качественным ростом, развитием собственного доходного потенциала за последние девять лет", - сказала Зяббарова.

Она добавила, что все более значимым за последние девять лет становится малый и средний бизнес, платежи которого формируют почти четверть поступлений в городскую казну. Субъекты малого и среднего бизнеса перечисляют в бюджет Москвы в 3,6 раза больше, чем организации нефтегазового сектора, и в 1,6 раза больше, чем крупнейшие налогоплательщики Москвы.

"Еще в 2011 году доля малого и среднего бизнеса не превышала 10%. Москва также лидер по темпам развития индивидуального предпринимательства. Сегодня малый и средний бизнес обеспечивает работой каждого третьего москвича <…> Доля Москвы в налоговых доходах бюджетов субъектов РФ соразмерна масштабам экономики Москвы. Доля валового регионального продукта Москвы в совокупном валовом региональном продукте регионов - 21,8%", - отметила Зяббарова.

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