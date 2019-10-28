Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Все мигранты, прибывающие в Москву с целью найти работу, должны официально зарегистрироваться и платить налоги, как и местные жители, заявил в понедельник Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.

"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги - так же, как и москвичи", - сказал мэр.

По его информации, в 2019 году в городе значительно вырос учет иностранных граждан, налажена системная работа с хостелами, гостиницами и работодателями.

"Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше исходя из того миграционного потока, который мы наблюдаем", - заявил Собянин.