Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Собянин: все трудовые мигранты должны быть официально зарегистрированы

Также мэр Москвы отметил, что иностранным гражданам должно быть выдано больше патентов исходя из миграционного потока

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Все мигранты, прибывающие в Москву с целью найти работу, должны официально зарегистрироваться и платить налоги, как и местные жители, заявил в понедельник Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.

"Мигранты не должны обходиться работодателю дешевле, чем наши российские граждане. Это принципиально важная позиция. Мы должны добиваться того, чтобы любой человек, который приехал в Москву на работу, должен зарегистрироваться, должен платить налоги - так же, как и москвичи", - сказал мэр.

По его информации, в 2019 году в городе значительно вырос учет иностранных граждан, налажена системная работа с хостелами, гостиницами и работодателями.

"Считаю, что количество выданных патентов иностранным гражданам должно быть значительно больше исходя из того миграционного потока, который мы наблюдаем", - заявил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
Реклама на ТАСС
Член общественного совета ФСИН Цветков выступил против создания в Москве частных СИЗО
По его мнению, после появления таких тюрем обеспеченным осужденным будет проще, чем сейчас, договориться о преференциях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС