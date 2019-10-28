Власти Москвы благоустроят пространства, прилегающие к 21 станции МЦД

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Свыше 1 тыс. га территорий, прилегающих к станциям московских центральных диаметров (МЦД), планируется благоустроить в столице. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе Москомархитектуры.

"Более 1 тыс. га территорий планируют благоустроить в радиусе запуска московских центральных диаметров: 400 га по МЦД-1, 620 га по МЦД-2. Проект благоустройства в первую очередь будет включать создание общественных пространств и преобразование пристанционных зон", - говорится в сообщении.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, слова которого приводятся в сообщении, уточнил, что власти столицы уже оценили ситуацию в городской среде в радиусе 1,5 км от станций МЦД с учетом существующих пешеходных маршрутов и перспективы развития этих зон. Были составлены рекомендации по использованию приемов и архитектурных форм, ассортименту зеленых насаждений и освещению. По данным ведомства, Институт Генплана Москвы по заказу Москомархитектуры разрабатывает 21 проект планировки территорий, прилегающих к МЦД-1 Одинцово - Лобня и МЦД-2 Нахабино - Подольск. Земельные участки, для которых сделают проекты, расположены вдоль Смоленского (Белорусского), Савеловского, Рижского и Курского направлений Московской железной дороги.

Московские центральные диаметры - начатый в 2018 году транспортный проект. Предполагается создание пяти железнодорожных линий, которые должны пройти по диаметру из одного муниципалитета Подмосковья через центр столицы в другой. Первые два диаметра - МЦД-1 от Одинцово до Лобни и МЦД-2 от Нахабино до Подольска запустят в ноябре 2019 года. Затем планируется открыть МЦД-3 от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 от Пушкино до Домодедово. По подсчетам экспертов, реализация проекта МЦД разгрузит всю транспортную инфраструктуру столицы на 10-12%.