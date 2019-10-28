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Около двух третей жителей столицы считают Москву безопасным для проживания городом

Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что это заслуга тех, кто занимается правопорядком в городе

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Две трети москвичей сейчас считают свой город безопасным для жизни, сообщил в понедельник мэр столицы Сергей Собянин на общегородском совещании по профилактике правонарушений в Москве.

"Должен сказать, что несколько лет назад, количество москвичей, которые считали наш город безопасным, составляло более трети", - сказал Собянин.

По информации мэра, сегодня позитивно безопасность в городе и действия правоохранительных органов оценивают порядка двух третей москвичей.

"Это, конечно, большая заслуга всех тех, кто занимается правопорядком в городе", - добавил Собянин.

Теги
Собянин, Сергей СеменовичРоссия
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