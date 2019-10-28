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В Новой Москве пожарные спасли сову от стаи ворон

Птица получила травмы при ударе о стену здания
Описание
© Департамент по делам ГО, ЧС и пожарной безопасности Москвы

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Работники 303-го отряда столичного пожарно-спасательного центра в Новой Москве спасли сову от стаи ворон. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

"Пожарные, заметив, что сова упала и ударилась о стену здания, незамедлительно пришли на помощь птице. Дежурная смена пожарных в составе Андрея Тарана, Евгения Бурчинова, Юрия Палынина находилась на дежурстве, увидев, что упавшую сову надо спасать от стаи ворон, подбежали и унесли к себе в подразделение", - сообщили в департаменте.

Сова при ударе получила травмы. Отнеся сову в подразделение, пожарные связались с волонтерами-ветеринарами, которые лечат птиц, чтобы вернуть их в естественную среду обитания.

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Россия
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