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Число участников городских торгов в Москве возросло в 10 раз за пять лет

Кроме того, столичные власти отметили, что Москва стала первым в России городом, который полностью оцифровал возможности реализации городской недвижимости

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Количество компаний и физических лиц, участвующих в городских аукционах, за последние пять лет возросло в 10 раз, сообщила в понедельник пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

"Год от года наблюдается повышение доверия участников к процедуре электронных аукционов, к городским торгам растет интерес не только со стороны инвесторов, но и малого и среднего бизнеса, физических лиц. Это подтверждается статистикой. Если в 2014 году на торги были выставлены 2 тыс. объектов, то сегодня это число утроилось, а количество участников аукционов возросло в 10 раз", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он напомнил, что Москва стала первым в России городом, который полностью оцифровал возможности реализации городской недвижимости, в том числе квартир, машино-мест, земли.

По словам главы столичного департамента по конкурентной политике Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, таких показателей удалось достичь благодаря планомерной работе города по повышению открытости и прозрачности электронных аукционов.

"Например, в столице действует инвестиционный портал, который позволяет вести общение с представителями бизнеса, готовыми инвестировать свои средства в городские проекты, в онлайн- и офлайн-режимах. Кроме того, Москва ведет комплексную работу по информированию населения о возможностях сотрудничества напрямую с городом", - отметил Дегтев.

Кроме того, по его словам, еще одним показателем успешной работы города в этом направлении стал тот факт, что среди покупателей столичной недвижимости есть не только жители столицы, но и представители практически всех субъектов РФ.

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Россия
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