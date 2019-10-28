Группа "Несчастный случай" отметит 20-летие "халатных" концертов в Театре мюзикла в Москве

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Группа "Несчастный случай" отметит 20-летие своей знаменитой программы концертов в халатах 25 ноября на сцене Московского театра мюзикла. По традиции между музыкантами и публикой не будет барьеров, сообщили в понедельник в пресс-службе рок-команды.

"Началось все с того, что нам надоело играть концерты обычные, и мы стали думать о том, как перенести атмосферу домашнего концерта, которой очень хочется поделиться, в большой зал. Мы поняли, чего не хватает даже на камерных выступлениях: там зрители и музыканты не сидят вперемешку", - привели в пресс-службе слова лидера группы Алексея Кортнева.

Так родилась идея ставить прямо на сцене накрытый стол с соленьями и наливками. Как и на прошлых "халатных" концертах в Центральном доме художника, в ходе одной из песен поклонники смогут разделить трапезу с группой. Музыканты при этом выступают в халатах и пижамах. "Скучать не приходится ни артистам, ни гостям, которые сами любят похулиганить и пофантазировать: то выходят на площадку в костюмах больных, похожих на мумии, в сопровождении медсестер, то радуют музыкантов подарками - соленьями, пирогами и экзотическими напитками по авторским рецептам", - сообщили в пресс-службе "Несчастного случая".

В юбилейном концерте примут участие специальные гости, в программу войдут старые и новые песни коллектива.

Рок-группа "Несчастный случай" основана в 1983 году, на ее счету 10 студийных пластинок. Музыканты также сотрудничают с сатирическим театром "Квартет И", записали песни для спектаклей "День радио" и "День выборов".