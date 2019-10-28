Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Температуру в домах Москвы повысят из-за похолодания

Температура теплоносителя в магистральной сети столицы будет доведена до отметки 90-92 градуса

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) повысит подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с похолоданием на улице. Об этом компания сообщает на своей странице в Facebook.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд сообщил ТАСС, что в Московском регионе в среду ожидаются сухой снег и температура ниже нуля. Ночные заморозки ожидаются в Московском регионе во вторник, при этом понедельник будет "переходным" днем, температура упадет на семь-восемь градусов по сравнению с воскресеньем.

"В связи с приближающимся похолоданием МОЭК приступил к поэтапной корректировке параметров в системе теплоснабжения", - говорится в публикации. Уточняется, что температура теплоносителя в магистральной сети столицы с нынешних 75-77 градусов будет доведена до отметки 90-92 градуса.

Ранее МОЭК снизила подаваемую во внутридомовую систему отопления температуру в связи с кратковременным потеплением на улице. Температура теплоносителя в магистральной сети была снижена до 75 градусов (этот показатель обусловлен необходимостью нагрева горячей воды до 60 градусов - прим. ТАСС). При таких параметрах в квартирные радиаторы обеспечивается поступление теплоносителя температурой 38-45 градусов.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Движение трамваев приостановлено по улице на юге Москвы из-за порыва контактной сети
Движение приостановили в обе стороны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС