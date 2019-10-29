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Больницы Москвы в ноябре проведут открытые лекции и консультации

В частности, клиническая больница №13 проведет занятие по уходу за тяжелобольными

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Медицинские учреждения столицы в ноябре проведут консультации для родителей и детей, а также лекции, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что желающие посетить занятия для родителей смогут обратиться в детскую городскую клиническую больницу им. Башляевой 1 ноября. Там же 23 ноября врачи организуют консультацию для детей. Городская клиническая больница им. Виноградова проведет 4 ноября занятие для отцов, а больница им. Кончаловского в Зеленограде приглашает 5 ноября на занятия в рамках проекта "Женское здоровье. 45+".

Клиническая больница №13 проведет 13 ноября занятие по уходу за тяжелобольными, психиатрическая больница №13 организует лекцию психолога Юлии Жуковой "Тревоги и фобии", а инфекционная клиническая больница №2 - лекцию "Профилактика инфекционных заболеваний во время беременности - компонент профилактики преждевременных родов".

С полной программой можно ознакомиться на сайте мэрии.

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