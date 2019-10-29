Бесплатные показы фильмов Ролана Быкова пройдут в семи Московских кинотеатрах

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Москвичи и гости столицы с 10 по 13 ноября смогут бесплатно посетить показы фильмов Ролана Быкова, среди которых "Чучело", "Айболит-66", "Внимание, черепаха!", в семи кинотеатрах сети "Москино". Об этом сообщается во вторник на сайте мэра и правительства столицы.

"С 10 по 13 ноября в кинотеатрах сети "Москино" столичного Департамента культуры пройдут бесплатные показы фильмов Ролана Быкова. Ретроспектива приурочена к памятной дате - 12 ноября исполняется 90 лет со дня рождения актера и режиссера. Именно эта дата была записана в паспорте Ролана Антоновича Быкова, но сам он утверждал, что родился месяцем раньше, и часто шутил по этому поводу, предлагая разные версии происхождения ошибки", - говорится в сообщении.

Уточняется, что показы пройдут в "Факеле", "Полете", "Сатурне", "Туле", "Вымпеле", "Искре" и Спутнике". Вход на сеансы свободный, без предварительной регистрации.

В частности, 10 ноября в 17:40 в кинотеатре "Факел" можно будет посмотреть драму "Чучело" 1983 года, в которой состоялся кинодебют Кристины Орбакайте. Фильм снят по одноименной повести Владимира Железникова и рассказывает о том, как шестиклассница сталкивается с жестокостью одноклассников. Картина получила главный приз на Международном кинофестивале в Лионе в 1986 году, а также была удостоена Государственной премии СССР. А 12 ноября в 17:00 в кинотеатре "Тула" покажут фильм "Телеграмма" 1972 года, который повествует о том, как школьник Костя Карпов находит в библиотечной книге старую телеграмму и отправляется вместе на поиски ее адресата.

Ролан Быков (1929 - 1998) - российский актер и режиссер, народный артист СССР (1990). Снимался в фильмах "Служили два товарища", "Большая перемена", "Приключения Буратино", "Письма мертвого человека" (Государственная премия РСФСР им. братьев Васильевых; 1987). Поставил картины "Внимание, черепаха!", "Автомобиль, скрипка и собака Клякса", "Чучело" и другие.