Городской выпускной в Москве в 2020 году впервые проведут в "Лужниках"

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Выпускные вечера в Москве в следующем году состоятся 23-24 июня, городской праздник впервые пройдет в "Лужниках". Об этом сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства столицы во вторник.

"Праздничные мероприятия будут включать выпускные вечера в школах и вузах, а также традиционный городской праздник выпускников, на который приглашаются выпускники всех московских школ. Впервые он пройдет на территории Олимпийского комплекса "Лужники", - говорится в сообщении. Отмечается, что президиум правительства Москвы принял распоряжение, официально утверждающее дату и место проведения школьных и городского выпускных вечеров в столице.

Утвержден также состав оргкомитета по подготовке и проведению в 2020 году выпускных вечеров, в него вошли представители территориальных органов федеральной исполнительной власти, органов власти города Москвы и городских служб. Председателем оргкомитета назначена заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Согласно материалам пресс-службы, в 2019 году в выпускных вечерах в столице приняли участие 55,3 тыс. одиннадцатиклассников. Свыше 22 тыс. из них отметили выпускной в Парке Горького.