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Минимальный размер зарплаты в Подмосковье с 1 ноября вырастет до 15 тыс. рублей

В настоящее время минимальная заработная плата в регионе составляет 14,2 тыс. рублей

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Московской области одобрили проект соглашения о минимальной заработной плате в регионе, с 1 ноября размер минимальной зарплаты будет увеличен с 14,2 тыс. до 15 тыс. рублей. Об этом во вторник сообщила пресс-служба Министерства социального развития Подмосковья.

"Сегодня на заседании правительства Московской области одобрен проект соглашения о минимальной заработной плате в Московской области. Так, с 1 ноября 2019 года устанавливается минимальная заработная плата в размере 15 тыс. рублей, на уровне не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в Московской области, составляющей за II квартал 2019 года 14 547 рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе министерства, в настоящее время минимальная заработная плата в регионе составляет 14,2 тыс. рублей.

В министерстве добавили, что соглашение о минимальной зарплате в Подмосковье распространяется на всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории региона, за исключением организаций, финансируемых из федерального бюджета.

Пресс-служба также отметила, что Подмосковье занимает второе место среди субъектов России в ЦФО по размеру минимальной заработной платы.

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