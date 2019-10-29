Михельсон: новое культурное пространство ГЭС-2 в Москве откроется в сентябре 2020 года

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Новое культурное пространство Москвы, которое создает фонд V-A-C в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной, откроется для посетителей в сентябре 2020 года. Первым станет проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона "Санта-Барбара". Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил председатель правления компании "Новатэк", президент фонда V-A-C Леонид Михельсон.

"В планах за год закончить эту "маленькую" стройку, летом переехать, и где-то в конце сентября [будет] открытие этого пространства. Я не сомневаюсь, что оно будет востребованно", - сказал он.

В материалах к пресс-конференции говорится, что для открытия ГЭС-2 фонд V-A-C на полгода предоставит здание Кьяртанссону. Художник представит проект "Санта-Барбара", который объединит выставки, кинопоказы, музыкальные и просветительские программы, а также съемки фильма.

Отправной точкой для проекта станет мыльная опера "Санта-Барбара" - Кьяртанссон создаст внутри ГЭС-2 импровизированную телестудию, где будут разыгрывать эпизоды из сериала.

Михельсон напомнил, что площадь реновируемого здания составляет 19 тыс. кв. м. Еще около 2 тыс. кв. м составляют своды. Перед зданием планируется высадить березовую рощу. В самом строении будут творческие мастерские по керамике, металлу и текстилю, библиотека, аудитория на 420 посадочных мест. Выставочные пространства будут занимать порядка 8 тыс. кв. м. Также в ГЭС-2 будет студия звукозаписи и фотолаборатория, помещение для хранения коллекции около 1 тыс. кв. м, реставрационные мастерские и около 30 различных лифтов.

"Кровля здания стеклянная, да еще с солнечными батареями. Естественно, невозможно было такую конструкцию возвести на прежних фундаментах. В итоге мы практически все это здание поднимали на домкратах, делали новый фундамент", - отметил президент фонда.

Он добавил, что ГЭС-2 не будет музеем, создатели пространства ожидают, что люди будут приносить в него свои идеи.

"Вместе со строительством ГЭС-2 идет реконструкция Патриаршего моста, [создание] спуска к воде и благоустройство территории набережных, перекладываются теплотрассы. Это вложения города, мы очень благодарны что они делаются своевременно и будут закончены вместе с пуском нашего объекта", - продолжил Михельсон и поблагодарил столичные власти за помощь в реализации проекта.

О художнике

Рагнар Кьяртанссон (род. 1976) живет и работает в Рейкьявике. Его творчество включает перформансы, фильмы, живопись, рисунки, скульптуры и инсталляции. Кьяртанссона особенно интересует смешение различных художественных медиумов: так, например, его фильмы по сути являются живописными работами, концерты перетекают в хореографию, а перформансы - в скульптурные формы. Сотрудниками и соавторами художника часто становятся его родственники и друзья.

Сольные выставки Рагнара Кьяртанссона проходили в Художественном музее Штутгарта (2019); Метрополитен-музее, Нью-Йорк (2019); Институте современного искусства, Бостон (2019, 2014, 2011-2012); Барбикан-центре, Лондон (2016-2017) и многих других. Рагнар Кьяртанссон участвовал в проекте The Encyclopedic Palace в рамках Венецианской биеннале в 2013 году, в "Манифесте 10", которая проходила в Санкт-Петербурге в 2014 году, и представлял Исландию на Венецианской биеннале в 2009 году. Является обладателем премии Ars Fennica 2019, премии фонда Дерека Уильямса в рамках выставки Artes Mundi в 2015 году и премии Малкольма Макларена на фестивале Performa в 2011 году.

Фонд V-A-C основан в 2009 году по инициативе председателя правления ОАО "Новатэк" Леонида Михельсона и Терезы Мавики. Помимо выставочной, образовательной и издательской деятельности на площадках в Москве, Лондоне и в своем пространстве в Венеции, фонд в течение последних лет выступал партнером Венецианских биеннале современного искусства и архитектуры и европейской биеннале "Манифеста".

Культурное пространство вокруг Кремля

Ранее генеральный директор фонда V-A-C Тереза Мавика рассказала ТАСС, что вход в культурное пространство будет свободным. На площадке планируется проведение выставок, кинопоказов, концертов, спектаклей, также работа открытых мастерских, куда сможет записаться любой желающий. Мастерские разместятся в части ГЭС-2, получившей условное название "Своды". Там откроются не только художественные студии со всем необходимым оборудованием для работы по металлу и по дереву, видеомонтажа, фотопечати, но и студии звукозаписи, репетиционный зал, а также пекарня.

Еще одной отличительной чертой проекта реконструкции ГЭС-2, которой занимается бюро автора Центра Помпиду Ренцо Пьяно Renzo Piano Building Workshop, являются художественные резиденции и зал-трансформер для театральных постановок, концертов и перформансов, откуда можно будет выйти в березовую рощу рядом с Патриаршим мостом. На двух гектарах земли, освободившихся от технических построек вокруг здания, высадят более 600 деревьев, при этом уровень земли поднимают на высоту от четырех до восьми метров.

На крыше установят солнечные батареи, что вместе со всеми другими альтернативными источниками позволит вырабатывать примерно 10% необходимой зданию энергии. Для ГЭС-2 будет разработана специальная акустическая система, посетители смогут одновременно осматривать выставку и слушать концерт, проходящий поблизости. Отсутствие изолированных помещений - принципиальная черта нового здания.

Глава департамента культуры Москвы Александр Кибовский напомнил, что редевелопмент здания ГЭС-2 вызывал много вопросов: само строение 1900-х годов постройки, находящееся на острове (что затрудняет обновление коммуникаций и строительство) вблизи Кремля.

"Когда возникла идея, чтобы этот объект был приспособлен под арт-кластер - ничего лучшего и быть не может, на мой взгляд. Реновация промышленных объектов под культурные цели - мировой тренд. Альтернативы с градостроительной или урбанистической точки зрения все уже: торговый или деловой центр", - сказал он.

"По сути образуется большой музейный кластер в центре города: комплекс Третьяковской галереи, музейный городок им. Пушкина. По сути дела вокруг Кремля потихоньку формируется культурно-музейное выставочное пространство, сочетающееся через пространства общественные и парковые", - отметил Кибовский значение ГЭС-2 для города.

ГЭС-2 - выведенная из эксплуатации электростанция, которая была построена в 1907 году на Болотной набережной на острове Балчуг. Здание бывшей электростанции имеет статус объекта культурного наследия. В 2014 году фонд V-A-C приобрел электростанцию и доверил архитектурному бюро Renzo Piano Building Workshop знаменитого итальянского архитектора Ренцо Пьяно, создателя проекта Центра Помпиду в Париже, разработать проект нового городского культурного пространства.

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