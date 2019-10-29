Сувениры и товары со всей России привезут на фестиваль "День народного единства" в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Посетители столичного фестиваля "День народного единства" смогут приобрести сувениры и продукты из разных регионов России, в том числе оренбургские пуховые платки, текстильные изделия из Иванова и фермерские сыры из Орловской области. Об этом во вторник сообщил оргкомитет цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны".

"На фестивале "День народного единства", который в этом году пройдет в Москве со 2 по 4 ноября, выбрать подарок родным и близким или себе самому будет совсем не трудно - трудно будет уйти без покупки <...> На площадки "Московских сезонов" в центре и округах столицы привезут все самое вкусное, качественное и интересное со всей России. Гости смогут приобрести оригинальные сувениры и товары для украшения дома, игрушки, теплые платки и валенки, а еще - выбрать качественные продукты (сыры, рыбу, мясные деликатесы, соусы) и необычные сладости к праздничному столу", - говорится в сообщении.

В оргкомитете уточнили, что на площади Революции будет представлен самый большой выбор народных промыслов, сувениров и продуктов - оренбургские пуховые платки, расписная керамика из Ленинградской области и Пермского края, крымское запеченное варенье, владимирские пряники и многое другое.

Кроме того, гости фестиваля на Ореховом бульваре смогут найти товары из Воронежской области, а на площади Славы сыры из Костромы и варенье из Крыма. По словам оргкомитета, площадка фестиваля на бульваре Дмитрия Донского станет гастрономической. Здесь можно будет выбрать фермерские сыры из Орловской области, мясные деликатесы из Подмосковья, соусы и пасты из Республики Дагестан.

"За подарками для детей стоит прийти на площадку фестиваля на Профсоюзной улице - здесь будет работать шале "Мастерской добрых игрушек" из Ленинградской области и здесь же можно будет найти кукол в национальных костюмах (их производят в Ивановской области). А еще на этой площадке гостям предложат сыры из Брянской, Костромской и Тверской областей, рыбные деликатесы и сладости", - отмечается в сообщении.

В этом году фестиваль "День народного единства" пройдет со 2 по 4 ноября на 30 площадках Москвы. Посетителей ожидают иммерсивные спектакли, концерты фолк-музыки, старинные подвижные игры, творческие и кулинарные мастер-классы. На мероприятии можно будет попробовать национальные блюда и познакомиться с традиционным искусством.