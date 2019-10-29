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Видеокамеры будут выявлять нарушения при размещении летних кафе в Москве

В 2019 году инспекторы начали использовать квадрокоптеры для выявления нарушений при размещении летних веранд

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Власти Москвы намерены в 2020 году наладить автоматизированное выявление нарушений размещения летних кафе в столице с помощью камер видеонаблюдения. Об этом сообщил журналистам во вторник начальник столичной Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

"В этом году мы начали эксперимент вместе с департаментом информационных технологий Москвы по обучению камер автоматическому выявлению нарушений, планируем в следующем году автоматизировать большую часть выявлений нарушений. Это позволит нам не только быстрее реагировать на факты нарушений, но и экономить собственные ресурсы", - сказал он.

По его словам, в этом году работу по выявлению нарушений при размещении летних веранд инспекторам упростило использование квадрокоптеров. "Если раньше мы проводили исключительно полевые исследования - наши инспекторы "ногами" проходили все летние кафе, это порядка 10 тыс. выходов за сезон, то в этом году мы стали использовать квадрокоптеры, систему городского видеонаблюдения, что позволяет снизить затраты времени для нашего инспекторского состава", - добавил Овчинский.

По данным пресс-службы Госинспекции, в этом году было выявлено 344 нарушения при размещении летних кафе: 144 летние веранды в схеме размещения не значились и были установлены незаконно, 200 сезонных кафе размещались с превышением разрешенной площади или их место не соответствовало плану. Нарушители были привлечены к ответственности, сумма штрафов составила 35,7 млн рублей. По данным ведомства, при том, что число летних кафе в этом сезоне составило 3063, что почти на 200 больше, чем в 2018-м, число нарушений сократилось по сравнению с прошлым годом на 7,3%.

Овчинский отметил, что в ноябре Госинспекция по недвижимости запустит горячую линию, на которой рестораторы смогут получить консультации по различным вопросам, кроме того, будут приниматься обращения и жалобы граждан, что позволит быстро устранять нарушения недобросовестных собственников и арендаторов земельных участков.

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