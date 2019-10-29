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В Москве зафиксировали повышенную степень загрязнения воздуха

Содержание сероводорода достигало значения 1,5 ПДК

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Повышенное содержание сероводорода зафиксировано в столичном районе Южное Тушино (СЗАО) за прошедшие сутки. Об этом сообщает Росгидромет во вторник.

"За прошедшие сутки в целом по Москве отмечалась повышенная степень загрязнения атмосферного воздуха. В вечерние часы 28 октября в районе Южное Тушино (СЗАО) содержание сероводорода достигало значения 1,5 ПДК. На уровне 1,0-1,1 ПДК. были зафиксированы концентрации диоксида азота в районах Нагорный (ЮАО) и Савеловский (САО)", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, в городах Московской области степень загрязнения воздушного бассейна была низкая.

Специалисты Росгидромета прогнозируют, что в Москве и Подмосковье метеорологические условия в ближайшие два дня будут способствовать рассеиванию вредных примесей. Ожидается пониженный уровень загрязнения.

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