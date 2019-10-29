Московская канатная дорога изменит работу из-за Дня народного единства

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Московская канатная дорога изменит работу 3-5 ноября в связи с празднованием Дня народного единства. Об этом сообщили в пресс-службе канатной дороги.

"4 ноября россияне отмечают государственный праздник День народного единства. В связи с праздничными днями Московская канатная дорога изменит свой график работы. Так, 3 и 4 ноября график работы будет с 10:00 до 23:00", - сказали в пресс-службе. 5 ноября канатная дорога начнет перевозку пассажиров с 16:00 и завершит в 21:00 мск.

День народного единства отмечают в России 4 ноября с 2005 года. Праздник установлен в память об освобождении Москвы народным ополчением от польских интервентов в 1612 году - ключевом событии в истории Смутного времени в России (1598-1613 года). Возглавили народное ополчение земский староста Кузьма Минин и воевода князь Дмитрий Пожарский.