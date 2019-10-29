Большой этнографический диктант пройдет в центрах соцобслуживания Москвы 1 ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Большой этнографический диктант, приуроченный ко Дню народного единства, пройдет в центрах социального обслуживания и на других площадках Москвы 1 ноября. Проверить свои знания смогут жители России и зарубежных стран, владеющие русским языком, сообщается во вторник на сайте мэра и правительства Москвы.

"1 ноября в четвертый раз пройдет Большой этнографический диктант. Международная просветительская акция приурочена ко Дню народного единства. Она направлена на популяризацию знаний о культуре и традициях народов России. Участники должны ответить на 30 вопросов: 20 общих и 10 уникальных для каждого региона. Сделать это нужно за 45 минут. Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100", - говорится в сообщении.

Отмечается, что общие вопросы посвящены принципам Конституции РФ, административно-территориальному устройству России, целям государственной политики страны, основным этнографическим понятиям, культурному наследию России и другим темам. Принять участие в диктанте можно в центре "Моя карьера", клубном городском пространстве "Мой социальный центр", Институте дополнительного профессионального образования работников социальной сферы, а также в территориальных центрах соцобслуживания и семейных центрах. Диктант также можно будет написать онлайн с 1 по 4 ноября.

В прошлом году задания выполнили 392 тыс. человек (в России и за рубежом было открыто более 4,5 тыс. площадок). В Москве знания по этнографии проверили около 60 тыс. человек. Писали диктант на 1200 площадках, а средняя оценка составила 64 балла.