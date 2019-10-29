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Пробки в Москве достигли восьми баллов

Ранее ЦОДД рекомендовал горожанам пересесть на общественный транспорт

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Пробки на дорогах Москвы оцениваются в 8 баллов из 10 возможных. Об этом свидетельствуют данные портала "Яндекс.Пробки" на 17:45.

В настоящее время затруднено движение практически по всем центральным магистралям столицы. Трудно проехать на всем протяжении Садового кольца. На севере и западе Третьего транспортного кольца зафиксированы низкие скорости в обоих направлениях.

В сторону области наблюдаются осложнения на Щелковском шоссе в обоих направлениях, движение затруднено на Дмитровском шоссе, Люблинской улице, Рязанском и Волгоградском проспектах. Осложнения наблюдаются также на востоке по внутренней стороне, на юге по внешней стороне, а также в обоих направлениях МКАД.

Ранее столичный Центр организации дорожного движения предупредил москвичей о затруднении дорожной обстановки из-за похолодания, ограничений и ремонтных работ. Горожан попросили пересесть на общественный транспорт.

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