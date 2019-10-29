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На ВДНХ будет организована специальная программа, посвященная Хэллоуину

Мероприятия будут проходить с 31 октября по 4 ноября

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Специальная программа, посвященная Хэллоуину, будет организована на ВДНХ в Москве 31 октября и 1 ноября. Для гостей пройдут мастер-классы по приготовлению съедобных пауков, лекция о русском средневековье, а роботы расскажут посетителям "страшилки", сообщила во вторник пресс-служба выставочного центра.

"В ночь с 31 октября на 1 ноября во многих странах мира отмечают Хэллоуин. Москвичей и гостей столицы, интересующихся этим праздником, на ВДНХ ждет специальная программа. Гости выставки смогут послушать "страшилки" от роботов, принять участие в тематических мастер-классах, попробовать сладости с изображениями тыкв и привидений, а также узнать об истории исконно русской нечистой силы в центре "Слово", - говорится в сообщении.

В частности, 1 ноября в Центре славянской письменности "Слово" пройдет лекция "Нечистая сила русского Средневековья", гостям расскажут, как древнерусский человек представлял себе преисподнюю, какие были наиболее популярные страшные мифы той эпохи и как опознавать изображения демонов на старинных картинах. А 31 октября на "Робостанции" роботы будут рассказывать гостям страшные истории, кроме того, дети смогут принять участие в мастер-классах по созданию объемных рисунков на тему праздника с помощью 3D-ручки. Билеты на экспозицию будут стоить на 20% дешевле, а тех, кто придет в праздничном костюме, пропустят бесплатно.

На "Городской ферме" со 2 по 4 ноября юных посетителей будут учить лепить сладких паучков, летающих ведьм и пушистых привидений, в "Мастерской игр" можно будет сыграть музыку на тыквах, а в "Мастерской костюмов" - самим создать себе пугающие наряды. Кроме того, в павильоне "Пчеловодство" 31 октября пройдет лекция "Пчелиные мистерии" о пчеле как о мистическом символе в культуре и религии.

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Россия
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