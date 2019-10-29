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Коммунальные службы Москвы перешли на усиленный режим работы из-за дождя

В работе задействовано порядка 1200 сотрудников ГУП "Мосводосток" и около 200 единиц техники

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Более тысячи сотрудников "Мосводостока" переведены на усиленный режим работы из-за дождя, водоотводящая система города работает в штатном режиме. Об этом сообщила во вторник вечером пресс-служба компании.

"В связи с выпадением осадков в Москве 29 октября для обеспечения бесперебойной работы городской системы водоотведения порядка 1200 сотрудников ГУП "Мосводосток" переведены на усиленный режим работы <...>. В настоящее время водоотводящая система города готова к выпадению интенсивных осадков и работает в штатном режиме. Аварийных и чрезвычайных ситуаций не зафиксировано", - говорится в сообщении.

Отмечается, что около 200 единиц специализированной техники предприятия, в том числе откачивающей, готовы выехать на столичные улицы. При обнаружении скоплений воды жители могут обратиться в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП "Мосводосток" по телефону: 8 (495) 657-87-03.

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