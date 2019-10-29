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В ГИБДД просят автовладельцев отказаться от поездок на машинах с летней резиной 30 октября

Ночью в столице возможны заморозки
Описание
© Михаил Терещенко/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Столичная Госавтоинспекция просит водителей 30 октября отказаться от поездок на личном автотранспорте, если летняя резина на нем на заменена на зимнюю. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Госавтоинспекция Москвы настоятельно просит автовладельцев оставить завтра свои автомобили у дома или в гараже, если они все еще не поменяли колесные покрышки на зимние", - сообщили в Госавтоинспекции.

Как отметили в пресс-службе, в настоящее время на улице дождливо, а в ночные часы возможно первое в этом сезоне понижение температуры до минусовой.

Ранее в ГИБДД Москвы в связи с понижением температуры просили водителей заменить на автомобилях летнюю резину на зимнюю, отмечая, что резкое обледенение дорог может привести к увеличения количества ДТП.

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