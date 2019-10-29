В Москве около 670 человек вывели из гостиницы после срабатывания пожарной сигнализации

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 670 человек вывели из гостиницы "Азимут Олимпик" после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления МЧС, в ходе проверки пожарные не обнаружили возгорания.

"Была заявка на срабатывание пожарной сигнализации по адресу: Олимпийский проспект, дом 18/1. Наши подразделения прибыли для проверки информации. До прибытия наших подразделений администрацией было принято решение о выводе людей в качестве меры безопасности из здания. Всего около 670 человек", - сообщил собеседник агентства.

После проверки здания, как отметили в управлении, возгорания не было обнаружено.