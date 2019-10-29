Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве около 670 человек вывели из гостиницы после срабатывания пожарной сигнализации

Возгорания в здании не обнаружили

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Около 670 человек вывели из гостиницы "Азимут Олимпик" после срабатывания пожарной сигнализации. Как сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе столичного управления МЧС, в ходе проверки пожарные не обнаружили возгорания.

"Была заявка на срабатывание пожарной сигнализации по адресу: Олимпийский проспект, дом 18/1. Наши подразделения прибыли для проверки информации. До прибытия наших подразделений администрацией было принято решение о выводе людей в качестве меры безопасности из здания. Всего около 670 человек", - сообщил собеседник агентства.

После проверки здания, как отметили в управлении, возгорания не было обнаружено.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
В центре Москвы на реке Яуза спасли девушку
Она находится в шоковом состоянии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС