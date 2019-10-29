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Мокрый снег и гололедица ожидаются ночью в Москве

За рулем необходимо снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Гололедица и мокрый снег ожидаются в ночь на среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во вторник с 23:00 мск до 10:00 среды в Москве ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица", - сообщили в управлении МЧС.

Столичные спасатели напоминают автовладельцам о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, не стоит совершать внезапных обгонов и перестроений.

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