Мокрый снег и гололедица ожидаются ночью в Москве

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Гололедица и мокрый снег ожидаются в ночь на среду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, во вторник с 23:00 мск до 10:00 среды в Москве ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах, на отдельных участках дорог гололедица", - сообщили в управлении МЧС.

Столичные спасатели напоминают автовладельцам о необходимости снизить скорость движения и увеличить дистанцию с впереди идущими транспортными средствами, не стоит совершать внезапных обгонов и перестроений.