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В центре Москвы на реке Яуза спасли девушку

Она находится в шоковом состоянии

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Спасатели вытащили девушку из реки Яуза в центре Москвы. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"На Котельнической набережной на пересечении Москвы-реки с Яузой девушка под мостом оказалась в воде. Спасатели вытащили ее", - сообщил собеседник агентства.

По данным источника, девушка находится в шоковом состоянии. Следов алкогольного опьянения у нее не наблюдается.

В пресс-службе столичного главка МЧС также подтвердили эту информацию. "Нам поступала информация об оказавшийся в воде девушке на пересечении реки Яуза и Москвы-реки в районе Котельнической набережной. Спасатели прибыли туда, девушка была поднята из воды и передана сотрудникам скорой помощи", - сказали в главке.

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