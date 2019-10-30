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В Москве ожидается гололедица

Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс одного градуса ожидаются в Москве 30 октября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе температура воздуха составит от минус одного до плюс одного градуса. В ночь на четверг она может опуститься до минус пяти градусов.

Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с, местами с порывами до 17 м/с, в связи с чем 30 октября объявлен желтый уровень опасности. Атмосферное давление составит около 746 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восемь градусов.

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