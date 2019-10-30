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В парках Москвы в "Ночь искусств" пройдут лекции, экскурсии и спектакли

Посетители столичных зон отдыха смогут побывать на концерте в подводной лодке, научиться росписи игрушек и послушать лекцию про искусство в полярных экспедициях

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Всероссийская акция "Ночь искусств", которая пройдет с 3 по 4 ноября, охватит восемь парков в Москве. Посетители столичных зон отдыха смогут побывать на концерте в подводной лодке, научиться росписи игрушек и послушать лекцию про искусство в полярных экспедициях. Об этом сообщается на сайте мэра и правительства столицы.

"Расписать деревянную игрушку и узнать секреты каллиграфии, послушать кларнет и трио гусляров, окунуться в прошлое на тематических экскурсиях и оценить театральные постановки смогут москвичи в столичных парках. Восемь зон отдыха, подведомственных Департаменту культуры, подготовили специальную культурно-развлекательную программу в рамках ежегодной акции "Ночь искусств". Все мероприятия бесплатные, но на некоторые потребуется предварительная регистрация", - говорится в сообщении.

Уточняется, что мероприятия будут организованы в парке Горького, в музеях-заповедниках "Царицыно", "Коломенское", в музее-усадьбе "Кусково", Бабушкинском и других парках. В частности, в парке "Северное Тушино" пройдет необычный музыкальный концерт, он начнется в 18:00 в демонстрационном зале подводной лодки Б-396. Юные артисты исполнят известные песни, в числе которых "Сиреневый туман", "Смуглянка", "Незабудка", в программе также выступление трио гусляров с русскими народными песнями.

А в центре творчества и досуга Бабушкинского парка можно будет послушать лекцию о том, как члены полярных экспедиций в тяжелейших условиях создавали акварельные рисунки и графические зарисовки. На мероприятии можно будет увидеть изображения полярных животных и пейзажи Арктики и Антарктиды. В музее-усадьбе "Кусково" будет организована большая концертная программа, в рамках которой пройдут выступления воспитанников и педагогов школ искусств, а также ансамбля старинной музыки Laudes с композициями эпохи барокко и рококо. Кроме того, в детском музейном центре "Кусково" пройдет мастер-класс по росписи деревянных игрушек.

Отмечается, что во время "Ночи искусств" с 18:00 до 23:00 экспозиции музеев-заповедников "Царицыно" и "Коломенское", парка "Северное Тушино" усадеб Люблино и Измайлово, а также малые архитектурные ансамбли музея-усадьбы "Кусково" будут открыты для свободного посещения. Ранее руководитель столичного департамента культуры Александр Кибовский сообщил, что мероприятия акции в столице охватят сотни локаций - музеи, театры, библиотеки и вокзалы. Центральные события будут организованы на 15 городских площадках.

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