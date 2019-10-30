Более тысячи деревьев высадят на улицах Москвы, где было проведено благоустройство

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Осенняя высадка деревьев начинается на улицах Москвы, которые в этом году были благоустроены. Всего планируется высадить около 1,2 тыс. деревьев, сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"Этой осенью и в начале зимы на благоустроенных улицах, площадях и в переулках высадят около 1200 деревьев-крупномеров. Они украсят городские территории, вошедшие в программу комплексного благоустройства этого года. В частности, работы проведут на Рождественке и Остоженке, в переулках рядом с Патриаршими прудами, в районе улицы Чаплыгина, на Овчинниковской набережной. Новые деревья также высадят в районе Киевского вокзала, в проезде Соломенной Сторожки и на Шипиловской улице, где благоустраивают сквер, посвященный Победе в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ночь с 30 на 31 октября 30 вязов будет высажено на улице Школьной в Таганском районе, также в ближайшее время озеленение проведут на Озерковской набережной в Замоскворечье и на Центральном проспекте Зеленограда. На набережной появится шесть крупномерных деревьев - вязов и черемухи, а на проспекте - 250 кленов и лип. Уточняется, что высадки будут проходить в ночное время, чтобы минимизировать неудобства для горожан. На Озерковской набережной и на Центральном проспекте во время работ будет временно ограничиваться движение по крайней полосе.

Как уточняется в сообщении, деревья высаживают в подготовленные заранее посадочные ямы с плодородным грунтом, стволы деревьев покрывают тростниковой оплеткой для защиты от повреждений. В этом году высадки будут проходить до середины декабря. "Поздняя осень и начало зимы - оптимальное время для высадки крупномеров высотой семь-десять метров. В это время они уже находятся в состоянии покоя и легче переносят транспортировку и пересадку", - поясняется в сообщении.