Доля экспорта Москвы за январь-август 2019 года превысила 43% от совокупного экспорта РФ

МОСКВА, 30 октября. /Корр. ТАСС Олеся Кулинчик/. Совокупный объем экспорта в Москве за первые 8 месяцев 2019 года составил $118 млрд и превысил 43% от совокупного экспорта в России. Об этом сообщил ТАСС в среду генеральный директор АНО "Московский экспортный центр" (МЭЦ) Кирилл Ильичев.

"Москва является лидером среди регионов России как по объему совокупного экспорта, так и по величине несырьевого неэнергетического экспорта. За первые 8 месяцев 2019 года доля Москвы в совокупном экспорте РФ составила 43,1%, в абсолютном выражении это $118 млрд. Данные показатели за аналогичный период 2018 года были соответственно равны 44,4% - $126,9 млрд", - сказал Ильичев.

Он добавил, что доля несырьевого неэнергетического экспорта Москвы в общероссийском показателе составила 18,2%, в январе-августе 2019 года этот показатель вырос по отношению к аналогичному периоду прошлого года на 16,2% и в итоге составил $16,8 млрд. При этом в январе-августе прошлого года совокупный объем несырьевого неэнергетического экспорта Москвы составил $14,5 млрд.

По его словам, совокупный экспорт из Москвы осуществлялся в этот период в 190 стран, за аналогичный период в 2018 году совокупный экспорт осуществлялся в 181 страну.

"Если говорить о несырьевом неэнергетическом экспорте Москвы, то в первые 8 месяцев 2019 года в пятерку лидеров вошли Великобритания - более $1,7 млрд; Белоруссия - более $1,6 млрд; Казахстан - свыше $1,6 млрд; Турция - более $1,6 млрд; США - более $1.2 млрд. Для сравнения, в январе-августе 2018 года топ-5 импортеров несырьевой неэнергетической столичной продукции выглядел иначе: Казахстан (почти $1,69 млрд); Белоруссия (около $1,68 млрд); Индия ($923 млн); США ($901 млн); Алжир ($682 млн). Таким образом, за год в ТОП-5 стран московского ННЭ вошли Великобритания и Турция, вытеснив из списка Индию (на 13 место в январе-августе 2019 года) и Алжир (на 11 место в январе-августе 2019 года)", - заключил Ильичев.