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В Москве в октябре 13 тыс. водителей машин с иностранными номерами привлечены за нарушения

Сотрудники ГИБДД вынесли постановления на общую сумму более 15 млн рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотрудники ГИБДД в Москве проводят работу в отношении водителей автомобилей с иностранными регистрационными знаками, которые систематически совершают административные правонарушения. Как рассказали ТАСС в среду в пресс-службе столичного управления Госавтоинспекции, только в октябре вынесено более 13 тыс. постановлений.

"Только в октябре 2019 года в отношении собственников (владельцев) данных транспортных средств (с иностранными номерами - прим. ТАСС) вынесено более 13 тыс. постановлений на общую сумму свыше 15 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Как отметили в ГИБДД, зарегистрирован один факт привлечения собственника грузового транспортного средства к ответственности на общую сумму штрафов более 1 млн рублей. В отношении него вынесено сразу 403 постановления об административных правонарушениях.

В настоящее время, как пояснили в столичной Госавтоинспекции, алгоритм действий сотрудников управления позволяет выявлять водителей, управляющих транспортными средствами с установленными на них иностранными номерными знаками. Привлечь их к ответственности за нарушения, зафиксированные при помощи комплексов фото- и видеофиксации, не представляется возможным ввиду отсутствия необходимых данных в информационных базах ГИБДД.

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