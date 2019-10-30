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Поздравления с Днем народного единства появятся на домах-книжках на Арбате в Москве

Также в городе разместят 400 праздничных плакатов, оформленных в едином стиле

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Сотни плакатов украсят Москву к празднованию Дня народного единства, а на домах-книжках на Новом Арбате будут транслировать видеоролики с поздравлениями. Об этом сообщается в среду на сайте мэра и правительства столицы.

"4 ноября на медиафасадах здания Центрального телеграфа, домах 8 и 28 и на домах-книжках на Новом Арбате будут транслировать праздничные видеоролики. Кроме того, на некоторых городских зданиях традиционно включат тематическую архитектурно-художественную подсветку", - говорится в сообщении.

Отмечается, что уже 1 ноября в преддверии праздника в городе разместят 400 плакатов, оформленных в едином стиле, с хештегом #мыедины на билбордах, афишах и остановках.

В сообщении уточняется, что к 7 ноября будет празднично оформлена Красная площадь для проведения торжественного марша, посвященного 78-й годовщине первого военного парада, который прошел в 1941 году. Столицу украсят 300 плакатами, а на 30 цифровых билбордах и медиафасадах зданий будут транслировать тематические ролики. 

 

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