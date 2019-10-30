В Москве выставили на электронные аукционы машино-места без привязки к прописке

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Власти Москвы впервые выставили на электронные аукционы возможность аренды машино-мест напрямую у города для всех желающих, вне зависимости от места проживания. Об этом в среду сообщила пресс-служба столичного комплекса экономической политики.

Ранее на электронных аукционах можно было либо купить у города машино-место, либо арендовать исключительно по месту жительства.

"Впервые на городских аукционах появились машино-места, которые можно взять в аренду напрямую у города. 31 такой лот опубликован на инвестиционном портале города Москвы", - цитирует пресс-служба заммэра Москвы Владимира Ефимова.

Он добавил, что эти места расположены в Центральном административном округе в крытом паркинге на Калитниковской улице. "Если пилотный проект будет признан успешным, взять в аренду машино-места можно будет и в других округах столицы", - уточнил вице-мэр.

По словам главы департамента по конкурентной политике Москвы Геннадия Дегтева, которого также цитирует пресс-служба, стоимость машино-мест варьируется от 5,9 до 7,2 тыс. рублей за кв. м.

"С победителями аукционов будут заключены договоры аренды сроком на 11 месяцев и 28 дней. Примечательно, что в аукционах за право аренды машино-мест могут участвовать только физические лица. В целом введение этого способа реализации таких объектов позволит привлечь к участию в аукционах новых претендентов, которые давно задумывались о собственном месте для парковки автомобиля рядом со своим домом или местом работы", - отметил Дегтев.