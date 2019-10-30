Депутаты Мосгордумы поддержали увеличение прожиточного минимума пенсионеров в 2020 году

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Депутаты Мосгордумы поддержали законопроект об увеличении прожиточного минимума московских пенсионеров на 463 рубля в 2020 году. Об этом сообщил в ходе заседания Мосгордумы председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

"Проект закона "Об установлении величины прожиточного минимума пенсионера в городе Москве в целях определения региональной социальной доплаты к пенсии на 2020 год" принят", - сказал Шапошников.

По словам председателя комиссии Мосгордумы по экономической и социальной политике Людмилы Гусевой, ранее данной профильной комиссией было принято решение поддержать проект и рекомендовать его к принятию парламентом.

"Вашему вниманию представлен проект закона, который предусматривает установление на 2020 год величины прожиточного минимума пенсионеров в размере 12 578 рублей, что превышает установленный размер на текущий год на 463 рублей или на 3,7%. На 2019 год прожиточный минимум пенсионера был установлен в размере 12 115 рублей", - сказал в ходе заседания замруководителя департамента труда и соцзащиты населения Москвы Владимир Филиппов.

Параметры законопроекта

Филиппов добавил, что доплату к пенсии до городского социального стандарта сегодня получает более 2 млн московских пенсионеров. Для тех граждан, кто временно зарегистрирован в Москве, а также для граждан, имеющих место жительства в столице в общей сложности менее 10 лет, региональная соцдоплата устанавливается до величины прожиточного минимума пенсионерам, которую в соответствии с федеральным законом субъекты РФ обязаны ежегодно утверждать на предстоящий год.

"В Москве наблюдается устойчивый рост численности получателей именно региональной социальной доплаты к пенсиям до величины прожиточного минимума пенсионеров: если в 2012 году их было 7,5 тыс. человек, то в настоящее время уже 63 тыс. пенсионеров ее получает; по нашим расчетам в 2020 году численность получателей региональной социальной доплаты к пенсии до прожиточного минимума пенсионера увеличится еще на 12 тыс. человек и достигнет 75 тыс.", - сказал Филиппов.

Ранее соответствующий законопроект внесен в Мосгордуму мэром Сергеем Собяниным и опубликован на сайте столичного парламента. Порядок назначения и выплаты региональной социальной доплаты (РСД) к пенсии неработающим пенсионерам определен постановлением правительства Москвы. По состоянию на июль 2019 года, количество получателей РСД к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в размере 12 115 рублей в Москве составлял 61 тыс. человек. Как отмечается в документе, средства на выплату РСД к пенсии неработающим пенсионерам в Москве на следующий год предусмотрены проектом закона о бюджете столицы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов в рамках госпрограммы "Социальная поддержка жителей города Москвы" в размере 157,4 млрд рублей.

Также в документе отмечается, что, исходя из среднего размера доплаты до величины прожиточного минимума пенсионера - 4743 рубля, общие расходы на реализацию указанного закона составят порядка 4,3 млрд рублей (4743 рубля х 75 тыс. человек х 12 месяцев, где 75 тыс. человек - среднегодовая прогнозируемая численность получателей в 2020 году). Дополнительных расходов из бюджета города Москвы не потребуется.

В новость внесена правка (15:43 время мск) — уточнена дата в шестом абзаце.