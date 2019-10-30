Четыре исторических особняка площадью почти 2,4 тыс. кв. м выставят на аукционах в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Более 2,3 тыс. кв. м площади четырех исторических усадеб, объектов культурного наследия, выставят на московских аукционах. Начальные цены лотов варьируются от 40 до 143 млн рублей, сообщила в среду пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

"На аукционы выставлено сразу четыре объекта культурного наследия общей площадью свыше 2 тыс. кв. м.: ул. Пречистенка, д. 33/19, стр. 2 и ул. Пречистенка, д. 35, стр. 2, общая площадь - 1,4 тыс. кв. м, начальная цена - 143,2 млн рублей; ул. Малая Дмитровка, д. 12/1, стр. 3, общая площадь - 321,4 кв. м, начальная стоимость - 40,6 млн рублей; ул. Стромынка, д. 9, общая площадь - 621,6 кв. м, начальная цена - 53,6 млн рублей", - говорится в сообщении.

Объекты культурного наследия - не самые частые гости на городских аукционах, и покупателям зданий предстоит соблюдать все охранные обязательства, приводит пресс-служба слова главы департамента Геннадия Дегтева. "12 ноября мы проведем роуд-шоу "Вторая жизнь исторических особняков", где встретятся собственники зданий, потенциальные приобретатели, инвесторы, которые решили вложиться в объекты культурного наследия, и расскажем, как открыть свой бизнес в бывших дворянских усадьбах на Пречистенке, как дать вторую жизнь дому, где жил декабрист Орлов, как переоборудовать под офисы здание на Стромынке", - отметил он.

Два здания на ул. Пречистенка - "Жилой дом П. И. Голохвастова с погребами, конец XVIII - начала XIX вв." и "Усадьба Самсонова, XIX в." - выставлены на аукционы единым лотом, два отдельных лота - дореволюционное здание на Малой Дмитровке и двухэтажное здание на Стромынке 1929 года постройки, добавили в пресс-службе.