Власти Москвы планируют закупить в 2020 году антигололедные реагенты на 8 млрд рублей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Порядка 8 млрд рублей в проекте столичного бюджета на 2020 год предусмотрено на закупку антигололедных реагентов для использования на дорожных покрытиях и во дворах. Об этом в среду сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента финансов Елена Зяббарова.

"В законопроекте о бюджете предусмотрены расходы на закупку реагентов в целях обеспечения безопасного функционирования улично-дорожной сети - порядка 7 млрд рублей. Для содержания качественного и в безопасности дворовых территорий - около 1 млрд рублей", - сказала Зяббарова на заседании правительства.

Как ранее уточнили в департаменте жилищно-коммунального хозяйства Москвы, данные средства предусмотрены в рамках столичных программ по развитию транспортной сети и программе "Жилище".