Музеи Москвы смогут размещать экспонаты на строящемся складе декораций столичных театров

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Столичные музеи на ряду с театрами смогут пользоваться городским складом для декораций, который строится в Москве, для хранения своих собраний. Об этом сообщил в среду ТАСС глава департамента культуры города Александр Кибовский.

Решение о создании на Калужском шоссе возле деревни Юрово единого складского комплекса для хранения декораций и реквизита московских театров приняли в 2017 году. Кибовский сообщал, что создание комплекса позволит удовлетворить потребности всех 34 театров, подведомственных городу.

"Складские помещения находятся в высокой степени готовности. В процессе обсуждения вопрос размещения декораций. Мы предоставим площади не только для театральных декораций, но и для хранения музейных коллекций", - сказал глава департамента культуры.

По данным городских властей, общая площадь комплекса составит около 35 тыс. кв. м, а площадь хранения - 29,2 тыс. кв. м. Площадь мастерских и административно-бытового корпуса составит более 5,6 тыс. кв. м. Пять складских корпусов разделят на 34 секции. На территории комплекса появится площадка для открытого хранения, рассчитанная на 400 контейнеров. Ее площадь составит 4,5 тыс. кв. м.

В России 2019 год объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года.