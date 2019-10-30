Услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года подорожают не более чем на 5%

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Средний размер платы за услуги ЖКХ в Москве во втором полугодии 2020 года вырастет не более чем на 5%, в Подмосковье - на 4,1%. В первом полугодии 2020 года плата индексироваться не будет. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте правительства.

В нем отмечается, что средний размер платы за услуги ЖКХ в Санкт-Петербурге вырастет не более, чем на 3,8%.

Документ также устанавливает предельные величины изменения средней платы за такие услуги по всем остальным регионам страны. В соответствии с ним, самая большая индексация во втором полугодии (6,5% ожидает Чеченскую Республику), самая маленькая (2,4%) - Ненецкий автономный округ. Индексация платы за первое полугодие не предусмотрени ни в одном регионе.

"Индекс по субъекту Федерации определяет максимальный допустимый рост совокупного платежа граждан в среднем по соответствующему региону, служит основанием для утверждения руководителем субъекта Федерации предельных индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях", - отметили в кабмине.

В новость были внесены изменения (17:22 время мск) — добавлена информация после второго абзаца.