"Вафельницу" нанесут по просьбе жителей еще на два перекрестка в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Жители Москвы инициировали нанесение "вафельной" разметки на двух перекрестках столицы в 2019 году. Об этом в среду сообщил журналистам первый замруководителя столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) Александр Ходаков.

В настоящее время в Москве функционируют более 100 "вафельниц" на загруженных перекрестках, где часто возникают пробки, до этого момента разметка вводилась по инициативе специалистов ЦОДД.

"Сегодня мы проводим очередную встречу с жителями, всего в этом году встречи посетили более 100 человек, которые задали около 200 вопросов. По результатам взаимодействия с жителями уже установлено два комплекса фотовидеофиксации, изменен режим работы 12 светофоров, обустроено три пешеходных перехода, организован заезд во двор, организованы дополнительные места для парковки на пяти улицах, запланировано нанесение вафельной разметки на двух перекрестках", - сказал он.

Также по итогам встреч введен запрет на парковку грузовиков вблизи жилых домов на трех улицах, еще на трех улицах запрещена парковка. Направлено два предложения в Москомархитеру по поводу строительства новых разворотов и два - в префектуры об обустройствe тротуаров, устранены недостатки установки трех дорожных знаков.

В 2017 году вступили в силу изменения в правилах дорожного движения, которые официально закрепили "вафельную" диагональную разметку. Дорожная разметка 1.26 помогает автомобилисту визуально, не выезжая на перекресток, определить его границы, а дальше уже водитель должен самостоятельно спрогнозировать, сможет ли он продолжить движения в прямом направлении, чтобы не останавливаться на перекрестке и не создать помех для других участников дорожного движения. С марта текущего года в качестве эксперимента на пересечении Садового кольца и Орликова переулка началась фиксация нарушения ПДД на "вафельнице", штраф за это составляет 1 тыс. рублей.