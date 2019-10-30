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Около 110 человек эвакуировали из школы в Москве из-за пожара

В подвальном помещении происходило тление утеплителя, возгорание ликвидировали подручными средствами

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Пожар возник в подвале школы на юго-западе Москвы, из учебного заведения эвакуированы около 110 человек. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в экстренных службах.

"На улице Новочеремушкинская, дом 64, корпус 2, со слов администрации, в подвале школы возник пожар. До прибытия экстренных служб эвакуировалось порядка 110 человек - из них 84 ребенка и 26 взрослых", - сказал собеседник агентства.

По его словам, детей разместили в соседнем корпусе школы. Пожару был присвоен первый (минимальный) ранг сложности. "В ходе тушения было установлено, что в подвальном помещении происходило тление утеплителя. Возгорание ликвидировано подручными средствами. Пострадавших нет", - добавил источник.

В свою очередь в пресс-службе столичного главка МЧС подтвердили, что происходило тление утеплителя. "На улице Новочеремушкинская, дом 64, корпус 2, происходило тление утеплителя на площади 3 кв. метра. Ликвидировано. Пострадавших нет", - отметил собеседник.

В новость были внесены изменения (17:55 мск) — добавлен последний абзац. 

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Россия
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