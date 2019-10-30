Копию фасада "Дома костей" Гауди создали в парке "Остров мечты" в Москве

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Специалисты воссоздали фасад Casa Batllo, который также известен как "Дом костей", архитектора Антони Гауди, в зоне городского променада тематического парка "Остров мечты" в Москве. Об этом сообщила в среду пресс-служба парка.

"Дом костей" - шедевр архитектуры в стиле модерн, созданный Антони Гауди в 1904-1906 годах. Оригинал находится в Барселоне, а его миниатюра появилась в городском променаде "Острова Мечты". Над экстерьером копии Casa Batllo трудилось более 50 мастеров в течение 120 дней", - говорится в сообщении.

Для создания копии достопримечательности нужно было сделать имитацию камней, состаренной кладки и различных текстур, на работу ушло более 40 т бетона. Декораторы подобрали более 10 видов пожаробезопасной краски и лака, чтобы повторить сложную палитру и геометрическую фактуру "Дома костей". Для большей детализации мастера изготовили по специальным чертежам несколько сотен изразцов и мозаичных элементов, например, оконные створки фасада вручную создавали и декорировали в течение четырех месяцев.

В пресс-службе отметили, что в зоне городского променада сделана копия фасада Колизея, кроме того, гости смогут прогуляться по улицам, выполненным в стилях Лондона, Беверли-Хиллз и Москвы. Всего там будет создано 120 различных фасадов зданий.

Ранее заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин сообщил, что инвестор планирует открыть парк развлечений "Остров мечты" в декабре текущего года. Строительство ведется в два этапа: в первую очередь создадут крытый тематический парк развлечений, посвященный героям сказок и персонажам мультфильмов, кинотеатр с 17 залами, ландшафтный парк, наземно-подземный паркинг на более чем 3 тыс. машино-мест и концертный зал на 3,5 тыс. мест. Вторая очередь включает строительство отеля на 410 номеров, концертного зала на 1 тыс. мест, детской яхтенной школы, создание благоустроенной набережной протяженностью около 2 км.