Пробки в Москве достигли девяти баллов

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Количество аварий в Москве увеличилось почти вдвое из-за снега и несвоевременной смены водителями летней резины. По данным столичного Центра организации дорожного движения (ЦОДД) на 18:45, пробки с городе оцениваются в девять баллов.

"В Москве сегодня резко увеличилось количество мелких аварий - почти в два раза больше ДТП отмечается на дорогах города, чем в обычный день. На это повлияло ухудшение погодных условий - температура ниже нуля градусов, снег. Многие водители не послушались наших рекомендаций, и мы видим, что большинство аварий происходит именно из-за того, что автомобили на летней резине. На 18:45 в городе девять баллов. На большинстве вылетных магистралей массовые аварии - по два-три автомобиля", - сказали в учреждении.

ЦОДД еще раз обратил внимание водителей на то, что передвигаться по городу на автомобилях на летней резине сейчас крайне опасно.