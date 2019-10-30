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Группу детсада в Москве закрыли на карантин предположительно из-за ротовируса

Симптомы острой кишечной инфекции отмечались у девяти детей

МОСКВА, 30 октября. /ТАСС/. Одна из групп детского сада московской школы №1357 на ул. Братиславской была закрыта на карантин из-за симптомов острой кишечной инфекции у девяти детей. Специалисты предполагают, что причиной мог стать ротовирус, сообщили в среду в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

"В детском садике симптомы острой кишечной инфекции отмечались у девяти детей группы №7, в остальных 11 группах заболевших не выявлено <…> Группа № 7 в связи с отсутствием более 20% детей закрыта приказом директора на карантин <…> Все дети, обратившиеся за медицинской помощью, были обследованы сотрудниками поликлиники, никто из них не госпитализирован. Определено клиническое течение заболеваний легкой степени тяжести, предположительно это ротовирусная инфекция контактно-бытового пути передачи", - говорится в сообщении.

Сотрудники Роспотребнадзора отобрали смывы с поверхностей оборудования, инвентаря и рук персонала на пищеблоке и в буфетных групп, взяли пробы продукции и воды из бассейна. Врачи осмотрели сотрудников детского сада и отобрали пробы для анализов. Эпидемиологическое расследование продолжается, добавили в управлении.

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